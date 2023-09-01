LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, takımının iki yıldızı Kawhi Leonard ve Paul George'un antrenman kampına %100 hazır olacaklarını söyledi.



SiriusXM NBA Radyosunda konuşan Lue, Leonard ve George hakkındaki düşüncelerini Frank Isola ve Brian Scalabrine ile şu şekilde paylaştı:



"Kawhi'ın antrenman kampına kadar hazır olmasını bekliyoruz. Kamp başladığında yüzde 100 hazır olacak ve bizim de sağlık personelimizle bu süreçte antrenmanlar ve maçlar üzerine doğru şeyleri yaparak, dakikaları doğru bir şekilde dağıtmaya dikkat etmemiz gerekiyor. PG için de aynı şey söz konusu. Bu iki adam oynadığında, muhteşem bir takımız."



George normal sezonun son bölümünde sakatlanırken, Leonard ise playoffların ilk turunda Phoenix Suns'a karşı sakatlanmıştı.



