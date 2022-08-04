Luccas Claro ikinci kez Türkiye'ye geliyor

Fluminense kulübü, takımın başarılı stoperi Luccas Claro'nun bir Türk kulübüne transfer olmak için takımdan ayrıldığını açıkladı.Yapılan açıklamada Luccas Claro'nun adı açıklanmayan bir Türk kulübüne gitmek için takımdan ayrılma talebinde bulunduğunu ve Fluminense yönetiminin ise bu talebi kabul ettiği belirtildi. Ayrıca Luccas Claro'nun transferi için kulübe ödeme yapılacağı da açıklamanın devamında yer aldı.Luccas Claro'nun anlaştığı ve adı açıklanmayan kulübün ise Eyüpspor'la anlaştığı ve yakın zamanda transferin açıklanması bekleniyor.