Lucas Torreira, İtalya'da manşetleri süslüyor

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, İtalyan basınında yakından takip ediliyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira, İtalya'da manşetleri süslüyor
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21 Kasım 2023 10:37
Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'nın performansı İtalya'da yakından takip ediliyor.

Dotsport, "Ah, seni İtalya'da bir daha kim görecek?" manşeti ile verdiği haberde geniş bir Torreira analizi yapıldı: "Uruguaylı orta sahanın 2022'nin yaz ayında Galatasaray'a katılmaya karar vermesi pek çok kişi için şaşırtıcıydı. Fiorentina'da geçirdiği önemli sezon sonrası herkes Torreira'nın başka ligde oynayacağını düşünüyordu. Ancak Galatasaray onun bonservisi için Arsenal'e 6 milyon euro ödedi.

OKAN BURUK'UN DOKUNULMAZI

27 yaşındaki başarılı orta saha, Serie A'da hâlâ beğeni topluyor. Bu sezon başında Lazio'nun hamlesi oldu. Önümüzdeki aylarda Milan da devreye girebilir." Deneyimli oyuncu İtalya'da Pescare, Sampdoria ve Fiorentina'da forma giydi. Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 1 Haziran 2026'da bitiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncusunun satılmasını kesinlikle istemiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim de gelen teklifleri geri çeviriyor. Torreira'nın da niyeti Galatasaray'da devam etmek.

55 MİLYON EURO'YA KADAR ÇIKTI

Torreira'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Uruguaylı orta sahanın 2018 yılının aralık ayında değeri 55 milyon euro'ya kadar çıktı. Başarılı oyuncu bu sezon 17 maçta bin 144 dakika sahada kaldı. Lucas, bu süre içinde takımına skor katkısında bulunamadı. 27'lik orta sahanın sıkıntılı yanı ise gole etki edememek. Tecrübeli isim milli takımda da skor üretme konusunda bir başarı sağlayamadı.



 
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