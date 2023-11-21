Uruguaylı orta sahasıperformansı İtalya'da yakından takip ediliyor.Dotsport,manşeti ile verdiği haberde geniş bir Torreira analizi yapıldı:Deneyimli oyuncu İtalya'da Pescare, Sampdoria ve Fiorentina'da forma giydi. Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 1 Haziran 2026'da bitiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncusunun satılmasını kesinlikle istemiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim de gelen teklifleri geri çeviriyor. Torreira'nın da niyeti Galatasaray'da devam etmek.Torreira'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Uruguaylı orta sahanın 2018 yılının aralık ayında değeri 55 milyon euro'ya kadar çıktı. Başarılı oyuncu bu sezon 17 maçta bin 144 dakika sahada kaldı. Lucas, bu süre içinde takımına skor katkısında bulunamadı. 27'lik orta sahanın sıkıntılı yanı ise gole etki edememek. Tecrübeli isim milli takımda da skor üretme konusunda bir başarı sağlayamadı.