Lucas Torreira, Galatasaray taraftarlarını mest etti

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, Hatayspor karşısında da her zamanki başarılı futbolunu sürdürdü.
Hem savunma hem hücum kısmında takımına büyük bir katkı veren Lucas Torreira, sahada adeta basmadık yer bırakmadı.
Uruguaylı yıldız, maçın yüzde 92 ile en fazla pas isabeti bulan ismi olurken, 4 top kaptı ve 11 ikili mücadelenin 7'sinden başarıyla ayrıldı.
Hem savunma hem hücum kısmında takımına büyük bir katkı veren Lucas Torreira, sahada adeta basmadık yer bırakmadı.
Uruguaylı yıldız, maçın yüzde 92 ile en fazla pas isabeti bulan ismi olurken, 4 top kaptı ve 11 ikili mücadelenin 7'sinden başarıyla ayrıldı.
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