Lucas Torreira, Galatasaray taraftarlarını mest etti

Galatasaray'da başarılı oyuncu Lucas Torreira, Hatayspor maçındaki performansı ile yeniden taraftarların gönlüne girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira, Galatasaray taraftarlarını mest etti
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04 Nisan 2024 11:03
Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, Hatayspor karşısında da her zamanki başarılı futbolunu sürdürdü.

Hem savunma hem hücum kısmında takımına büyük bir katkı veren Lucas Torreira, sahada adeta basmadık yer bırakmadı.

Uruguaylı yıldız, maçın yüzde 92 ile en fazla pas isabeti bulan ismi olurken, 4 top kaptı ve 11 ikili mücadelenin 7'sinden başarıyla ayrıldı.

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