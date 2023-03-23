Lucas Torreira aranıyor

Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği maçta Lucas Torreira kenarda oturmuş yerine Berkan Kutlu forma giymişti.



Berkan koşu kalitesiyle ayakta kalsa da takım presi ve kazanılan topların doğru şekilde yönlendirilmesinde etkili olamamıştı.



Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Torreira hazırsa düşünmeden formayı ona teslim edecek. Berkan'ı hamle oyuncusu olarak kullanacak.



