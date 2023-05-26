Beşiktaş, transfer döneminde bonservisi elinde olan oyunculara yönelmeye çalışırken, Lucas Moura da listedeki isimlerden biri.Tottenham'dan ayrılacak olan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu için masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş'ta ilk etapta yıllık ücreti problemi yaşanıyor.Senelik 4.5 milyon Euro'ya yakın bir rakam kazanan 30 yaşındaki futbolcunun, bu ücretten geri adım atmayacağı öne sürüldü.