İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Chelsea, 15. dakikada Cole Palmer'ın penaltısı ve 48. dakikada Mykhailo Mudryk'in golleriyle 2-0 öne geçti.



Arsenal, 77. dakikada Declan Rice ve 85. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle geri dönüp eşitliği sağladı.



Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 21 yaptı ancak liderlik koltuğunu Manchester City'e bıraktı. Chelsea ise puanını 12 yaptı.



Chelsea, gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak. Arsenal ise sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.



