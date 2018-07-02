  •  
    Tarık Çamdal için flaş sözler: "Transferi..."
  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Liverpool'dan Salah'a uzun süreli sözleşme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Liverpool'dan Salah'a uzun süreli sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2018 11:20
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mısırlı golcüsü Muhammed Salah'ın sözleşmesini uzattı.

Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığı bildirildi. İngiliz basını ise Liverpool ile Salah'ın haftalığı 200 bin sterlin olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladığını öne sürdü.

Salah, geçen sezon Liverpool formasıyla 52 maçta 44 gole imza attı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için