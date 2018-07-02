Liverpool'dan Salah'a uzun süreli sözleşme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mısırlı golcüsü Muhammed Salah'ın sözleşmesini uzattı.Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığı bildirildi. İngiliz basını ise Liverpool ile Salah'ın haftalığı 200 bin sterlin olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladığını öne sürdü.Salah, geçen sezon Liverpool formasıyla 52 maçta 44 gole imza attı.