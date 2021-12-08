Liverpool kazandı, Milan'ı saf dışı bıraktı

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Milan'ı 2-1 mağlup etti. Liverpool 6'da 6 yaparken Milan 4 puanda kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool kazandı, Milan'ı saf dışı bıraktı
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08 Aralık 2021 01:00
Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında Milan ile Liverpool karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan maçı Liverpool 2-1 kazanarak grup maçlarını kayıpsız tamamlamayı başardı.

Maçın 29. dakikasında Milan Tomori'nin golüyle öne geçerken Salah 36'da bu gole yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Liverpool 55'te Origi'nin golüyle bu kez öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda Liverpool skoru tutmayı başararak 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Liverpool 18 puana yükseldi ve kayıpsız olarak bir üst tura yükseldi. Milan ise 4 puanda kaldı ve grubun son sırasında kalarak bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı.


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