Liverpool kazandı, Milan'ı saf dışı bıraktı

Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında Milan ile Liverpool karşı karşıya geldi.



San Siro'da oynanan maçı Liverpool 2-1 kazanarak grup maçlarını kayıpsız tamamlamayı başardı.



Maçın 29. dakikasında Milan Tomori'nin golüyle öne geçerken Salah 36'da bu gole yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda Liverpool 55'te Origi'nin golüyle bu kez öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda Liverpool skoru tutmayı başararak 2-1 kazandı.



Bu sonucun ardından Liverpool 18 puana yükseldi ve kayıpsız olarak bir üst tura yükseldi. Milan ise 4 puanda kaldı ve grubun son sırasında kalarak bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı.





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