Liverpool'a Wirtz'den kötü, Alisson'dan iyi haber!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, sakatlığı bulunan Alisson ve Florian Wirtz hakkında açıklamalarda bulundu.
MİLLİ ARADAN KÖTÜ HABER
Milli aranın ardından bazı sorunların ortaya çıktığını söyleyen teknik adam, "Conor Bradley oynayamayacak, Florian Wirtz de oynayamayacak. Bu bizim için hiç ideal değil" ifadelerini kullandı.
ALLISSON DÖNÜYOR
Alisson'un kalede başlayıp başlamayacağı hakkında Slot, "Eğer oynamaya hazırsa, kalede o başlayacak." ifadelerini kullandı.
WIRTZ VE BRADLEY'NİN SAKATLIK DURUMU
Her iki oyuncunun da kas sakatlığı yaşadığını belirten teknik adam:
"Conor'ın önümüzdeki 22 günde oynamasını beklemiyorum. Belki son maçlarda olabilir ama bir mucize olmazsa zor. Florian'ın ise Forest maçından sonra dönebilmesi bekleniyor. Jeremie de iki-üç hafta yok." dedi.
