21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Liverpool'a Wirtz'den kötü, Alisson'dan iyi haber!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, sakatlığı bulunan futbolcuların durumları hakkında konuştu.

calendar 21 Kasım 2025 14:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'a Wirtz'den kötü, Alisson'dan iyi haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, sakatlığı bulunan Alisson ve Florian Wirtz hakkında açıklamalarda bulundu.

MİLLİ ARADAN KÖTÜ HABER

Milli aranın ardından bazı sorunların ortaya çıktığını söyleyen teknik adam, "Conor Bradley oynayamayacak, Florian Wirtz de oynayamayacak. Bu bizim için hiç ideal değil" ifadelerini kullandı.


ALLISSON DÖNÜYOR

Alisson'un kalede başlayıp başlamayacağı hakkında Slot, "Eğer oynamaya hazırsa, kalede o başlayacak." ifadelerini kullandı.

WIRTZ VE BRADLEY'NİN SAKATLIK DURUMU

Her iki oyuncunun da kas sakatlığı yaşadığını belirten teknik adam:

"Conor'ın önümüzdeki 22 günde oynamasını beklemiyorum. Belki son maçlarda olabilir ama bir mucize olmazsa zor. Florian'ın ise Forest maçından sonra dönebilmesi bekleniyor. Jeremie de iki-üç hafta yok." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.