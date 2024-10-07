Livakovic, kendini buldu!

Fenerbahçe'de Hırvat eldiven Dominik Livakovic, bu sezon sergilediği performansla adeta kendini buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Livakovic, kendini buldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2024 09:23
Geçen sezon Fenerbahçe'de yediği goller nedeniyle eleştirilen Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'den kaleci antrenörü olan Sandro Zufic'in, takıma katılmasıyla kendini buldu.

Özellikle Avrupa Ligi'nde alınan 4 puanda ciddi katkısı olan Hırvat eldiven, özel olarak istediği Zufic ile bambaşka bir kimliğe büründü ve performansını yukarıya çıkardı.

Geçen sezon Olympiakos ve Beşiktaş maçları gibi önemli karşılaşmalarda çok iyi bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki kaleci, bu sezon da Twente maçında kendisini aştı ve maçın adamı oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery