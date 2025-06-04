Lionel Messi için Suudi Arabistan iddiası

MLS ekiplerinden Inter Miami'de top koşturan Lionel Messi için dikkat çeken bir iddia geldi.
SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU
ESPN'de yer alan habere göre Suudi Arabistan Yatırım Fonu, 37 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladı.
Haberin detaylarında Inter Miami ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Lionel Messi için astronomik bir maaş teklif edileceği bilgisi de yer aldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Inter Miami formasıyla 20 resmi maça çıkan Lionel Messi, bu maçlarda 15 gol ve 6 asistlik katkı verdi.
SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU
ESPN'de yer alan habere göre Suudi Arabistan Yatırım Fonu, 37 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladı.
Haberin detaylarında Inter Miami ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Lionel Messi için astronomik bir maaş teklif edileceği bilgisi de yer aldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Inter Miami formasıyla 20 resmi maça çıkan Lionel Messi, bu maçlarda 15 gol ve 6 asistlik katkı verdi.
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