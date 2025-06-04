Lionel Messi için Suudi Arabistan iddiası

Inter Miami ile sözleşmesi 31 Aralık 2025'te bitecek olan ve henüz sözleşme yenilemeyen Lionel Messi, Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.

calendar 04 Haziran 2025 20:18
Fotoğraf: Imago
Lionel Messi için Suudi Arabistan iddiası
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MLS ekiplerinden Inter Miami'de top koşturan Lionel Messi için dikkat çeken bir iddia geldi.

SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

ESPN'de yer alan habere göre Suudi Arabistan Yatırım Fonu, 37 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Haberin detaylarında Inter Miami ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Lionel Messi için astronomik bir maaş teklif edileceği bilgisi de yer aldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Inter Miami formasıyla 20 resmi maça çıkan Lionel Messi, bu maçlarda 15 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

 

 

 


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