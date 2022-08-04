Lincoln Henrique: 'Sol ayağım çok önemli'

Fenerbahçe'nin 3-0 galibiyetiyle tamamlanan Slovacko maçında gösterdiği 2 gol 1 asistlik performans ile dikkat çeken Lincoln Henrique, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçın dikkat çeken ismi olarak öne çıkan Lincoln, "Sol ayağım çok önemli. Bu ayağı geliştirmek için çok çalışıyorum. Şükür ki 2 gol attım. Bu turnuvada gruplara kalmak istiyoruz. İkinci golüm daha güzeldi. Top süzülerek çok güzel gitti."ifadelerini kullandı. Kendilerinden beklentilerin büyük olduğunu söyleyen Lincoln, "Fenerbahçe büyük bir takım. Çok fazla kaliteli oyuncu var. Duran toplarda güçlüyüz. Ben varım, Arda var, İrfan Can var. Çok iyi kullanıyoruz. Antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Zor bir sezon olacak. Bu sezon kolay olmayacak. Büyük beklenti var üzerimizde, bunu biliyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Hedeflerimiz kupalar kazanmak, tarih yazmak." sözlerini sarf etti.





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