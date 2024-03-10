Lille 2 farklı skordan geri döndü ve puanı aldı

Fransa Ligue 1, 25. hafta maçında Lille 2-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lille 2 farklı skordan geri döndü ve puanı aldı
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10 Mart 2024 21:03
Son güncelleme 10 Mart 2024 21:05
Fransa Ligue 1, 25. hafta maçında Lille ile Rennes karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Rennes, 1. dakikada Ludovic Blas, 20. dakikada Arnaud Kalimuendo ile 2-0 öne geçti. Lille'de Jonathan David, 84 ve 90+1'de attığı gollerle takımına beraberliği getirdi.

Lille'de milli oyuncu Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya 58. dakikada dahil oldu. Rennes'te milli isim Bertuğ Yıldırım karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Lille 42, Rennes 36 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maçında Lille, Brest deplasmanına gidecek. Rennes, sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.

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