Lillard: "Lakers'ın bubble'da kazandığı şampiyonluk 'daha zordu'"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Los Angeles Lakers'ın bubble'da kazandığı NBA şampiyonluğunun "daha zor" olduğunu kabul etti.



Geçtiğimiz sezonun playofflarının ilk turunda Lakers ile karşılaşmış olan Lillard, Disney World'deki koşullar göz önüne alındığında, ekibin başarısının 'daha zor' olduğunu söyledi.



LeBron James geçtiğimiz günlerde 2020 NBA şampiyonluğunun, kariyerindeki en zor şampiyonluklardan biri olduğunu belirtmişti.



Dame, kendisine "İlk turda ayrılan biri için o kadar stresli olmadığına eminim... hadi oradan Dame." diyen bir Twitter kullanıcısına, şu şekilde yanıt verdi:



"Bron haklı... Demek istediğim şey, iyi oynamayı kolaylaştırmasıydı... hepimiz aynı avantaja sahiptik... seyahat yok, anında sakatlıktan toparlanma seçenekleri yok, ev / deplasman seyircisi yok, zaman dilimi değişikliği yok... daha fazla dinlenme... bu da daha şampiyonluk kazanmanın daha zor olacağı anlamına geliyor. O** çocukları gereksiz sinirleniyor."



