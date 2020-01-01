Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lillard: "Lakers'ın bubble'da kazandığı şampiyonluk 'daha zordu'"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Los Angeles Lakers'ın bubble'da kazandığı NBA şampiyonluğunun "daha zor" olduğunu kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Los Angeles Lakers'ın bubble'da kazandığı NBA şampiyonluğunun "daha zor" olduğunu kabul etti.

Geçtiğimiz sezonun playofflarının ilk turunda Lakers ile karşılaşmış olan Lillard, Disney World'deki koşullar göz önüne alındığında, ekibin başarısının 'daha zor' olduğunu söyledi.

LeBron James geçtiğimiz günlerde 2020 NBA şampiyonluğunun, kariyerindeki en zor şampiyonluklardan biri olduğunu belirtmişti.

Dame, kendisine "İlk turda ayrılan biri için o kadar stresli olmadığına eminim... hadi oradan Dame." diyen bir Twitter kullanıcısına, şu şekilde yanıt verdi:

"Bron haklı... Demek istediğim şey, iyi oynamayı kolaylaştırmasıydı... hepimiz aynı avantaja sahiptik... seyahat yok, anında sakatlıktan toparlanma seçenekleri yok, ev / deplasman seyircisi yok, zaman dilimi değişikliği yok... daha fazla dinlenme... bu da daha şampiyonluk kazanmanın daha zor olacağı anlamına geliyor. O** çocukları gereksiz sinirleniyor."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal