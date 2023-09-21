Chicago Bulls ekibinin Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard'ı takaslamak için takipte olacak takımlar arasında yer alabileceği iddia edildi.



Lillard'ın birkaç aydır Miami Heat'e gitmek istediği bilinse de, son zamanlarda Doğu Konferansı'ndan bir takımın kendisine yönelik hamle yapmaya çalıştığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı.



PHLY Sports'tan Kyle Neubeck mevzubahis takımın Bulls olduğunu açıklayarak, yıldız guard Zach LaVine'in de olası bir anlaşmaya dahil edilebileceğini duyduğunu söyledi:



"Şu ana kadar bazı kişilerle yaptığım görüşmelere dayanarak diyebilirim ki, bu konuşulan takım Chicago Bulls'tur. Bu yaz Zach LaVine'in adı bu tarz söylentilere çok fazla dahil olmuştu, ama Bulls bu söylentileri açıkça yalanlamıştı.



LaVine'i takas ederlerse, karşılığında yıldız seviyesinde bir oyuncu, genç oyuncular, draft hakları ve kadrolarını yeniden şekillendirmeye yarayacak şeyler isteyecekleri yönünde bir söylenti dolaşıyor.



Son birkaç günde duyduğum şey, Lillard'ı alıp alamayacaklarını görmek için LaVine'i takas etmeye çalışıyor olabilecekleri yönünde."



Miami Herald'dan Barry Jackson ve Anthony Chiang, Lillard'ın "Miami dışında bir takıma takas edilirse, oradan tekrar Heat'e takas edilmek istemesinin beklendiğini" bildirmişlerdi.



