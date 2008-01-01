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Lillard: "Artık ne övgü, ne de sevgi görmeyi bekliyorum"

Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard, artık övgü veya sevgi görmeyi beklemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard, artık övgü veya sevgi görmeyi beklemediğini söyledi.

Muhtemelen Orlando bubble'ının en ateşli oyuncusu olan Lillard, oynamak için kendi sebepleri olduğunu ve eleştirmenlerin kendisi ve Blazers hakkında ne söylediklerini umursamadığını iddia etti.

Blazers yıldızı The Athletic'den Marcus Thompson II'ye şunları söyledi:

"Kariyerimin bu noktasında, hiç takdir beklemiyorum. Sevgi beklemiyorum. Çünkü yaptığım şeyleri, beni belirli bir şekilde yargılamaları için yapmıyorum. Yaptığım işi yapmak için kendi nedenlerim, başarmak istediğim şeyler için, kendi sebeplerim var. Koçumun işini korumasını istiyorum. Takım arkadaşlarımın iyi sözleşmelerle ödüllendirilmesini istiyorum. Kazanan bir oyuncu olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımın benimle oynamaktan keyif almasını ve özel bir şeyin parçası olduklarını hissetmelerini istiyorum. Bütün bunlar benim için önemlidir. Benliğime sadık kalarak ve her konuda dürüst olduğumdan emin olarak..."

Lillard defalarca Blazers'la emekli olmak istediğini ve bir süpertakım oluşturmak için Portland'dan ayrılma arzusu olmadığını söylemişti. Kariyerinde beş kez All-Star olan Lillard'ın, Portland'daki çevresinden memnun olduğu biliniyor.


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