Galatasaray'ın eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, gelecek yeni teknik direktör için açıklamalarda bulundu.. Taraftarlar Okan Buruk ismini beklerken Levent Nazifoğlu bunun gerçekleşme olasılığının çok düşük olduğunu söyledi ve yeni teknik direktör tahmini açıkladı.Radyospor'a konuşan Levent Nazifoğlu, Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Marco Rose olacağını düşündüğünü dile getirdi. Başarılı hocayla yoğun bir görüşme yapıldığını bildiğini söyleyen Nazifoğlu, Okan Buruk'un ise düşük bir olasılık olduğunu belirtti.Nazifoğludedi.