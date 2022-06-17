Levent Nazifoğlu'ndan flaş hoca açıklaması

Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken Levent Nazifoğlu'ndan yeni hocayla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Okan Buruk'un şansının çok olmadığını belirten Levent Nazifoğlu, yeni teknik direktör için isim verdi ve "Bence o olacak" dedi.

, Fotoğraf; AA
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Levent Nazifoğlu'ndan flaş hoca açıklaması
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17 Haziran 2022 12:19
Galatasaray'ın eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, gelecek yeni teknik direktör için açıklamalarda bulundu.. Taraftarlar Okan Buruk ismini beklerken Levent Nazifoğlu bunun gerçekleşme olasılığının çok düşük olduğunu söyledi ve yeni teknik direktör tahmini açıkladı.

YENİ HOCA İÇİN İSİM VERDİ

Radyospor'a konuşan Levent Nazifoğlu, Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Marco Rose olacağını düşündüğünü dile getirdi.  Başarılı hocayla yoğun bir görüşme yapıldığını bildiğini söyleyen Nazifoğlu, Okan Buruk'un ise düşük bir olasılık olduğunu belirtti.

Nazifoğlu, "Bu dönem olmayacağını biliyorum. Bence Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Marco Rose olacak. Tahminim bu. Yoğun bir görüşme içerisinde olduklarını biliyorum. Okan Buruk'un şansının çok olduğunu düşünmüyorum. Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek, Florya'da olacak. Kendisinin de yabancı bir teknik direktörü seçeceğini düşünüyorum. Marco Rose'un Galatasaray'a çok faydalı sağlayacağını düşünüyorum" dedi. 





 

 

 

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