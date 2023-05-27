Bundesliga'nın son haftasında Leipzig evinde Schalke 04'ü konuk etti. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-2 kazandı.



Bu sonuçla birlikte 31 puanda kalan Schalke küme düştü. 3.'lüğünü daha evvel garantileyen Leipzig ise puanını 66'ya yükseltti.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Konrad Laimer, 19 ile 90+4. dakikada Christopher Nkunku ve 82. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti.



Schalke'nin golleri ise 28. dakikada Marcin Kaminski ve 49. dakikada Willi Orban (KK)'dan geldi.



KENAN KARAMAN 75'TE GİRDİ



Schalke 04'te forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman, 75. dakikada oyuna dahil oldu. Karaman, skora katkı yapamadı.















