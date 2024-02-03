Leicester'dan 5 gollü galibiyet

İngiltere Championship'te Leicester City, Stoke City'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Leicester'dan 5 gollü galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2024 20:02
İngiltere Championship'imn 30. haftasında lider Leicester City, Stoke City deplasmanına konuk oldu. Leicester City, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Leicester City'nin gollerini 27 ve 66. dakikada penaltıdan Patson Daka, 30. dakikada Kasey McAteer ile 73 ve 90. dakikada penaltıdan Jamie Vardy attı.

Milli futbolcu Yunus Akgün, Leicester City'de karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Leicester City, aldığı bu galibiyetin ardından puanını 72'e ye çıkardı. Stoke City, 32 puanda kaldı.

Championship'in gelecek haftasında Leicester City, Watford deplasmanına gidecek. Stoke City ise Blackburn ile deplasmanda karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery