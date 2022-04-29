UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Leicester City, sahasında Roma ile karşılaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Roma, 15. dakikada Lorenzo Pellegrini ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



Leicester City, 67. dakikada Ademola Lookman ile skoru 1-1 getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikaları başka gol getirmedi ve maç 1-1 bitti.



Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 5 Mayıs'ta Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.





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