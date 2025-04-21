Leeds United ve Burnley, Premier Lig'e yükseldi

Leeds United ve Burnley, Championship'in bitimine 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

, Fotoğraf; Imago
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Leeds United ve Burnley, Premier Lig'e yükseldi
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21 Nisan 2025 21:59
Leeds United ve Burnley İngiltere Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere 2. futbol Ligi'nin (Championship) 44. haftasında, ağırladığı Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United ile Sheffield United'ı 2-1 mağlup eden Burnley, bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Lider Leeds United ile ikinci sıradaki Burnley, 94 puan toplayarak üçüncü sıradaki Sheffield United'ın 8 puan önünde yer alıyor.

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