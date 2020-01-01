LeBron ve Gasol'den karşılıklı övgüler!: "Bazı adamlar oyunu önceden görür..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve pivot Marc Gasol, Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan dün akşamki maçtan sonra birbirlerini övdüler.



James, Gasol'un yüksek basketbol IQ'suna övgüde bulunurken, İspanyol pivotun oyunu kendisi gibi "gördüğünü" söyledi:



"Bazı adamlar bazı pozisyonları gerçekleşmeden önce görürler. O da onlardan biri. Son iki yıldır (Rajon) Rondo ile oynamanın nasıl bir şey olduğuna dair benzer bir etki yaratmış oldu. Bu iki adam savunmaları kolayca açabiliyorlar."



Timberwolves karşısında Lakers için çok yönlü bir performans sergileyen ve 21 dakika süre aldığı maçta 12 sayı (4/4 şut isabeti), 7 ribaund, 8 asist ve 4 blok kaydeden Gasol ise, LeBron'un eşsiz bir oyuncu olduğunu söyledi:



"O çok eşsiz bir oyuncu. IQ'su çok çok çok yüksek. Sahanın her iki ucunda da tecrübe etmediği şey kalmamış. Hiç bencil değil, harika bir takım arkadaşı."



