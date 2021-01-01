"LeBron'un geri dönmesi uzun sürmeyecek" iddiası!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, sakatlığından ötürü kadro dışı kalma sürecinin çok uzun sürmesinin "beklenmediği" iddia edildi.



LeBron'un bir hafta içinde parkelere geri döneceği söylense de, bazı iddialar iyileşme sürecinin bir ay kadar süreceğini belirtmişti.



Ancak ESPN'den Brian Windhorst'a göre, LeBron parkelerden uzun süre uzak kalmayacak:



"Evet, bu ciddi bir sakatlık değil. Şu anda rehabilite sürecinde ve bana söylenenlere göre, bu süreç de iyi gidiyor. Kondisyonunu tekrardan toparlaması gerekebilir, ancak bu onu uzun süre kadro dışı tutmayacak.



İki yıl önceki kasık sakatlığında olduğu gibi, bu kas sakatlıklarının bazılarında kesinlikle yaşını gösterdi, buna hiç şüphe yok. Ancak bu, yeteneğini önemli ölçüde etkileyecek bir şey değil. Ve bu sakatlık sezonun o kadar da zor olmayan bir bölümünde gerçekleşti.



Takım olarak çok iyi iş çıkarmadıklarına katılıyorum, ancak bir sakatlığı tedavi edecekseniz, şu sıralar tam da onun zamanı ve LeBron'un yaptığı şey de bu."



James, Lakers'ın son dört maçını kaçırmıştı.



