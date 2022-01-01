"LeBron, Cleveland'a max. kontrattan aşağısına dönmez" iddiası!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Cleveland Cavaliers'a "maksimum sözleşme miktarından daha az paraya geri dönmeyeceği" iddia edildi.



LeBron geçtiğimiz All-Star hafta sonunda, kariyeri sona ermeden Cavaliers'a geri dönme ihtimaline açık kapı bıraktığını belirtmiş, ayrıca takımın mevcut kadrosunu oluşturulma biçimine övgü dolu açıklamalarda bulunmuştu.



The Athletic'ten Jason Lloyd ise, bu bilgiyi edindiği LeBron'la arasındaki diyaloğa ve Cleveland'ın böyle bir hamleyi gerçekleştirmesinin önündeki olası engellere, şu ifadelerle değindi:



"Kendisine Cavs'in bu kadar çabuk toparlanmasına şaşırıp şaşırmadığını sorduğumda, 'Hayır' dedi. Kadrodaki yetenek seviyesini çok beğeniyor.



Sonra tekrar geri dönmeyi düşünüp düşünmediğini sorduğumda ise, gülerek bunu düşünmediğini söyledi ama laf lafı açınca, 'İhtimal dışı değil' dedi.



Şimdi burada işler karmaşık hale geliyor. Cavs, 40 yaşına yakın bir oyuncuya maksimum kontratla yer açmak için kadrosunu dağıtmaz. Darius Garland ve Jarrett Allen ilk kez All-Star seçildiler ve Evan Mobley de gelecek yıl All-Star olabilir.



Bunun gerçekleşmesi için, gelecek yaz maaş bordrosuna maksimum bir kontratı nasıl yerleştireceklerini çözmeleri gerekiyor. Bu yüzden bunların hiçbiri mümkün olmayabilir. Ayrıca LeBron, maksimum paradan daha aşağısına geri dönmeyeceğini de açıkça belirtmişti.



James geri dönme konusunda ciddiyse ve Cavs bunu üç ana parçasını bozmadan yapabilirse, bunun yolunu bir şekilde bulmak zorundalar. Cavs, sezonun en iyi hikayelerinden biri ve bunun mümkün olduğunca tadını çıkarsalar iyi olur. Çünkü gelecek sezon artık bazı beklentiler oluşmaya başlayacak ve bu kadroda yer alması durumunda LeBron, ekibi bir playoff takımından, şampiyonluk kazanacak kadar iyi bir takıma dönüştürebilir."



LeBron bu sezon 29.1 sayı, 7.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarına sahipken, Lakers ekibi 27-31'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.



