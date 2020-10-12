Lazio'dan itiraf: "Muriqi'yi ucuza aldık"

Fenerbahçe, transfer döneminde Lazio'ya gönderdiği Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'den 17.5 milyon Euro'luk bir gelir elde etmişti. İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare, yıldız isimle ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Lazio'dan itiraf: 'Muriqi'yi ucuza aldık'
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12 Ekim 2020 10:56
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi, İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya göndererek önemli bir gelirin sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip, Muriqi'nin yerini ise Samatta ve Papiss Cisse ile doldurdu.

Öte yandan Kosovalı yıldızı renklerine bağlayan İtalyan ekibi Lazio, bu transferden oldukça memnun...

"PANDEMİ OLMASA MURIQI'Yİ BU FİYATA ALAMAZDIK"

Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro+bonuslar karşılığında renklerine bağlayan Lazio'da sportif direktör Igli Tare'den flaş bir itiraf geldi.

Tare, "Eğer pandemi dönemi olmasaydı, Vedat'ı bu rakama alamazdık. Belki de hiç alamazdık. Onun Lazio forması giymesinde corona virüsünün payı büyük" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki golcü oyuncu, sarı-lacivertli takımla çıktığı 36 maçta 17 gol atarken 7 de asist yaptı.



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