Lazio sahasında Monza'yı aşamadı

İtalya Serie A karşılaşmasında Lazio sahasında ağırladığı Monza ile berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Lazio sahasında Monza'yı aşamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2023 23:40
İtalya Serie A 5. hafta karşılaşmasında Lazio evinde konuk ettiği Monza ile 1-1 berabere kaldı.

Lazio'nun golünü 12. dakikada Ciro Immobile penaltıdan kaydetti. Monza'ya beraberliği getiren gol 36. dakikada Roberto Gagliardini'den geldi.

Lazio bu beraberlikle beraber puanını 4'e yükseltirken, Monza'da puanını 5'e çıkardı.

Lazio bir sonraki karşılaşmasında sahasında Torino'yu ağırlarken, Monza da kendi evinde Bologna ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery