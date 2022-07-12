Lazio, Club Brugge'ü FIFA'ya şikayet ediyor

Club Brugge'e transferi sağlık testleri nedeniyle iptal edilen Vedat Muriqi'in kulübü Lazio, konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlanıyor.



Belçika ekibinin Muriqi'in sağlık problemleri olduğunu bahane ederek yapılan anlaşmadan caydığını iddia eden Lazio, oyuncusunu bir dizi testten geçirdi. Futbol oynamak için mükemmel durumda olduğu kanıtlanan Muriqi'in transferinin sebepsiz yere iptal edildiğine yönelik şikayetin ise Lazio tarafından FIFA'ya yapılacağı İtalyan basını tarafından yazıldı.



Lazio'da beklenen performası gösteremeyen Muriqi, geçen sezonun devre arasında İspanya'nın Mallorca takımına kiralanmış, burada çıktığı 16 maçta 3 gol 4 asist üretmişti.





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