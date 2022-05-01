Lampard, Chelsea'yi yıktı! Richarlison sis bombasıyla kutladı

Frank Lampard, Everton ile kümede kalma savaşı verirken, uzun yıllar formasını giydiği ve teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea'yi mağlup etti. Richarlison ise attığı golü sis bombasıyla kutladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lampard, Chelsea'yi yıktı! Richarlison sis bombasıyla kutladı
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01 Mayıs 2022 20:09
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Frank Lampard yönetimindeki Everton, Chelsea'yi ağırladı. Frank Lampard, eski takımına karşı 1-0'lık galibiyetle oldukça önemli bir 3 puan kazandı.

SİS BOMBASIYLA KUTLADI AMA SORUŞTURMA!

Karşılaşmanın ikinci yarısında, 46. dakikada Chelsea savunmasının hatasını affetmeyen Richarlison, attığı bu golle Everton'a galibiyeti getirdi. Richarlison bu golü sis bombasıyla kutladı. Bu kutlaması nedeniyle Richarlisonm hakkında soruşturma başlatıldı. Brezilyalı yıldızın ceza alma ihtimali ortaya çıktı.

Ligde bir maçı eksik olan Everton bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti. Chelsea 66 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Everton, Leicester City deplasmanına konuk olacak. Chelsea, Wolverhampton'ı ağırlayacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ÜZÜLDÜ

Günün diğer maçında ise Tottenham Hotspur, Leicester City'yi 3-1 yendi. Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca görev aldı.

 
 
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