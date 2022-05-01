



Günün diğer maçında ise Tottenham Hotspur, Leicester City'yi 3-1 yendi. Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca görev aldı.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Frank Lampard yönetimindeki Everton, Chelsea'yi ağırladı. Frank Lampard, eski takımına karşı 1-0'lık galibiyetle oldukça önemli bir 3 puan kazandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında, 46. dakikada Chelsea savunmasının hatasını affetmeyen Richarlison, attığı bu golle Everton'a galibiyeti getirdi. Richarlison bu golü sis bombasıyla kutladı. Bu kutlaması nedeniyle Richarlisonm hakkında soruşturma başlatıldı. Brezilyalı yıldızın ceza alma ihtimali ortaya çıktı.Ligde bir maçı eksik olan Everton bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti. Chelsea 66 puanda kaldı.İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Everton, Leicester City deplasmanına konuk olacak. Chelsea, Wolverhampton'ı ağırlayacak.