Lamine Yamal: 'Bu formayı giymek hayalimdi'

Bu sezon Barcelona'da gösterdiği performansla İspanya Milli Takımı'na da seçilen Lamine Yamal, açıklamalarda bulundu.



Barcelona formasını giymenin hayali olduğunu söyleyen Lamine Yamal, "Ben her zaman futbol hayranıyım ve bu formayı giymek benim hayalimdi. Bu başıma gelmiş en güzel ve en önemli şey. Çocukluğumdan beri ve genç takımda oynadığım zamandan beri heyecanlıydım." ifadelerini kullandı.



Üzerinde herhangi bir baskı hissetmediğini söyleyen Lamine Yamal, "Herhangi bir baskı hissetmiyorum. Belki on altı yaşında olduğum için. Büyük bir stadyumda önemli bir maç oynasak bile bu benim için sadece bir futbol maçıymış gibi geliyor." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Dünyanın en büyük iki veya üç kulübünden birindeyim ama aynı zamanda burası benim ikinci evim. Daha doğrusu ilk evim çünkü yedi yaşımdan beri La Masia'dayım ve birkaç sezon boyunca uyudum. burada, yatılı okulda."



20 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Barcelona formasıyla 20 resmi maça çıkan Lamine Yamal bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU