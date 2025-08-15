Los Angeles Lakers, efsanevi eski başantrenör Pat Riley'nin heykelini 22 Şubat'ta, ezeli rakipleri Boston Celtics ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açacak.Basketbol Hall of Fame'e adını yazdıran Riley, böylece Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson ve Kobe Bryant gibi Lakers'ın unutulmaz isimlerinin yer aldığı, kulübün şehir merkezindeki arenasının önünde bulunan bronz heykeller arasına katılacak.Lakers, Riley'yi takımı çalıştırdığı 1981–1990 yılları arasındaki "Showtime" döneminde dört NBA şampiyonluğu (1982, 1985, 1987, 1988) kazandırdığı ve kulüp tarihinin en parlak dönemlerinden birine liderlik ettiği için onurlandıracak. Magic Johnson ve Kareem Abdul-Jabbar gibi yıldızların önderliğinde, hızlı hücum üzerine kurulu devrim niteliğinde bir oyun anlayışıyla Lakers, Riley döneminde normal sezonda 533 galibiyet – 194 mağlubiyet (.733 galibiyet yüzdesi) aldı ve dokuz sezonda 102 playoff galibiyeti elde etti.Riley'nin çalıştırdığı Lakers, dokuz sezonun tamamında en az 50 galibiyet aldı; üst üste beş sezonda ise 60 galibiyet barajını aştı. 1989–90 sezonunda NBA'de Yılın Koçu seçildi.Riley, 1970–1975 yılları arasında Lakers forması giydi, ardından takımın yayın ekibinde görev aldı. 1979'da Paul Westhead'in yardımcısı olarak teknik ekibe katıldı. Oyunculuk döneminde, Lakers'ın 1971–72 sezonunda üst üste 33 galibiyetlik lig rekoru kıran ve şampiyonluk kazanan kadrosunda yer aldı.80 yaşındaki Riley, Lakers sonrası New York Knicks ve Miami Heat'i de çalıştırdı. 2006 yılında Heat ile başantrenör olarak bir şampiyonluk daha yaşadı ve hâlen Miami Heat'in başkanlık görevini sürdürüyor.Geçtiğimiz sezon, Heat, şehir merkezindeki salonlarının zeminine Riley'nin adını vermişti. Bu törene eski oyuncularının birçoğu katılmıştı.Riley, Star Plaza'da heykeli bulunan sekizinci Lakers efsanesi olacak. Bu alanda hâlihazırda Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Kobe Bryant, Elgin Baylor, Jerry West, Shaquille O'Neal ve efsane spiker Chick Hearn'ün heykelleri yer alıyor.