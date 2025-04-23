Los Angeles Lakers'ın yıldız oyun kurucusu Luka Doncic, Şubat ayında gerçekleşen takasın ardından yeni takımına hızlıca uyum sağladı ve Dallas Mavericks dönemine dair ortaya atılan profesyonellik şüphelerini çürüttü.



Dallas Hoops Journal yazarı Grant Afseth'in haberine göre, Lakers organizasyonundan kaynaklar, Sloven yıldızın çalışma alışkanlıklarının Dallas günleriyle birebir aynı olduğunu belirterek, "Formadan başka hiçbir şey değişmedi," ifadelerini kullandı.



Doncic'in Los Angeles'a transferi, Anthony Davis'in Dallas Mavericks'e gönderildiği büyük bir takasla gerçekleşmişti ve bu gelişme NBA camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Oyuncunun takastan haberdar edilmeden işlemlerin tamamlandığı iddiaları, Dallas yönetimiyle arasında gerginlik olduğuna dair spekülasyonları artırmıştı.



Ancak bu iddialara rağmen 26 yaşındaki yıldız, kişisel performans ekibiyle çalışmaya devam ediyor ve maç günleri, boş günler ile antrenmanlarda istikrarlı bir rutin sürdürüyor. Lakers formasıyla çıktığı maçlarda şu ana kadar ortalama 28.2 sayı, 8.2 ribaund ve 7.7 asistle oynayan Doncic, yüksek seviyedeki performansını sürdürüyor.



