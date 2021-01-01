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"Lakers, DeMar DeRozan'ı kovalayacak" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan ile ilgilendiği iddiası ortaya atıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan ile ilgilendiği iddiası ortaya atıldı.

NBA Analysis Network'ten Evan Massey, 2020 sezonu şampiyonları 31 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğunu ve kendisi için bir 'imza ve takas' işleminin gerekeceğini belirtirken, bunun Lakers için oldukça mümkün olacağını kaydetti:

"Bir kaynak, Hoop Analysis'e verdiği demeçte, Lakers'ın bu sezon serbest oyuncu piyasasında DeMar DeRozan'ı kovalamakla ilgilendiğini söyledi. Kendisi için bir 'imza ve takas' işlemi gerekecek ve bu da L.A için oldukça mümkün."

Kariyerinde dört kez All-Star seçilmiş olan DeRozan, geçtiğimiz sezon Spurs formasıyla maç başına 21.6 sayı, 4.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları tutturmuştu ve geçmişte Lakers ile adı birçok kez geçmiş olmasına rağmen, herhangi bir takas gerçekleşmemişti.


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