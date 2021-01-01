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Kyrie'ye su şişesi fırlatan taraftar, TD Garden'dan ban yedi!

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'e su şişesi fırlattığı iddia edilen bir Boston Celtics taraftarı tutuklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'e su şişesi fırlattığı iddia edilen bir Boston Celtics taraftarı tutuklandı.

Olay, Nets'in Celtics'e karşı 141-126 galibiyete ulaştığı playoff ilk turu serisinin dün geceki 4. maçından sonra, Irving'in sahayı terk etmesiyle meydana geldi.

Kyrie olay hakkında şunları söyledi:

"İnsanların burada kendilerine bazı şeyleri yapmayı hak gördüklerini farketmişsinizdir. Biletlere para ödüyorlar, gayet güzel. Büyük bir gösteri izlemeye geliyorlar ve bunun için de minnettarım. Ama burası bir tiyatro sahnesi değil. Performans sergileyen insanlara domates veya başka şeyler atılmaz."

Bir TD Garden sözcüsü, taraftarın arenadan ömür boyu men edildiğini belirtti.


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