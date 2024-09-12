Kylian Mbappe - PSG geriliminde yeni gelişme

Fransa Futbol Federasyonu Hukuk Komitesi, PSG'nin Kylian Mbappe'nin maaş ve bonuslarını (55 Milyon €) ödemesi gerektiğine karar verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kylian Mbappe - PSG geriliminde yeni gelişme
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12 Eylül 2024 22:27
Fransa Futbol Federasyonu Hukuk Komitesi, PSG'nin Kylian Mbappe'nin maaş ve bonuslarını (55 Milyon €) ödemesi gerektiğine karar verdi.

Ligue 1 yönetimi, konuyu arabuluculuk yoluyla çözmeyi kabul etmeyen Mbappe lehine karar vermiş ve Fransız forvete üç aylık maaşıyla bonus ödemesinin üçte birinin ödenmesini istemişti.

PSG yönetimi ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri sarf etti: "Lig yönetiminin bu konuda tam karar alma yetkisi sınırlı olduğu için konuyu hukuki olarak ele alacağız. PSG bu konuyu farklı yollarla çözmeye çalışacak."

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