Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, yakın zamandaki performansı hakkında konuşurken eski takımı Los Angeles Lakers'a atıfta bulundu.



The Athletic'e konuşan Kuzma, artık sahada oynarken 'seviyeyi düşürmek' zorunda kalmadığını açıkladı:



"Benim için büyük bir ortam değişikliği oldu. Eski takımımdayken kendimi en üst düzeye çıkarmak ve takımın daha iyi olması için, her yıl rolümü değiştirerek ve büyük oyunculara uyum sağlayarak elimden gelenin en iyisini yapmıştım. Ama burada öyle bir şey yapmak zorunda olmadığım için, işler çok farklı oldu.



Burada rolüm daha farklı. İlk 25 maçı düşünürseniz, şimdiki rolümden daha farklı bir roldeydim. Artık daha çok skor üretiyorum ve topla daha çok şey yapıyorum. Kendim olabildiğim ve seviyemi düşürmeden oynayabildiğim bir ortamda olmak, harika bir şey."



Bu sezon bireysel rakamlarını yükselten Kuzma, son 10 maçında 22.7 sayı, 9.0 ribaund ve 6.4 asist ortalamalarına sahip.



