Kuzey Kore'de Tottenham maçları yasaklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Premier Lig ekibi Tottenham'ın maçlarının ülke genelinde yayınlanmasını yasakladı. Kuzey Kore rejimi, komşu ülke Güney Koreli oyuncuların yer aldığı hiçbir maçın yayınlanmasına izin vermiyor.



Bu kararın, Tottenham Hotspur kaptanı Güney Koreli Heung-min Son'dan dolayı alındığı öğrenildi.



WOLVES VE BRENTFORD'IN DA MAÇLARI YAYINDAN ÇIKARILMIŞTI



Geçen yıl Wolverhampton Wanderers forması giyen Hwang Hee-chan ve Brentford'da oynayan savunma oyuncusu Kim Ji-soo'nun maçları da yayından çıkarılmıştı.



OYNANDIKTAN DÖRT AY SONRA YAYINLANIYOR



Devlet kontrolündeki KCTV kanalında maçların, oynandıktan dört ay sonra yayınlandığı bildiriliyor. Bu, geçen Ağustos ayında oynanan maçların Ocak ayında izlendiği anlamına geliyor.



MAÇLARIN SÜRESİ 90 DAKİKADAN 60 DAKİKAYA KISALTILIYOR



Maçların süresi 90 dakikadan 60 dakikaya kısaltılarak ve haber bültenlerinden önce yayınlanıyor.



Bu bulgular, bağımsız ABD düşünce kuruluşu Stimson Center'a bağlı 38 North projesinin raporunda yer aldı. Raporda, Kuzey Kore televizyon programlarının propaganda ile dolu olduğu ancak spor yayınlarının, devlet televizyonunun izleyicilere açık veya örtülü bir mesaj vermeye çalışmadığı birkaç nadir andan biri olduğu belirtildi.



Rapor üzerinde çalışan Martyn Williams, "Araştırmayı belirli bir amaç doğrultusunda yapmadık, sadece ilginç bulduk. KCTV'de çok fazla futbol gördük. Yayınladıkları en büyük uluslararası spor bu." dedi.



Raporda ayrıca, 2023 yılında KCTV'nin Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası maçlarını yayınladığı belirtildi.



Önceki yıl ise İngiltere Premier Ligi'nin yanı sıra Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A maçlarının da gösterildiği ifade edildi.



Ancak Kuzey Kore'nin, Premier Lig maç özetlerini anlık olarak yayınlama hakkına sahip olmadığı bildirildi.



