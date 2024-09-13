Kürek Federasyonunda genel kurula tek aday

Federasyondan yapılan açıklamada, federasyon başkanlığı adaylık süresinin tamamlandığı belirtildi.



Başkanlık için bir adaylık başvurusu yapıldığı ifade edilerek, "Yapılan başvuru neticesinde, federasyon başkanı aday adayının başvuru evrakları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen Seçim Komisyonu Toplantısı'nda değerlendirilmiş olup, aday adayı Erhan Ertürk'ün federasyon başkanlığına adaylığı kabul edilmiştir." denildi.



Genel kurul, 21 Eylül Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise genel kurul toplantısı 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.





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