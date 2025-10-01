Golden State Warriors, forvet Jonathan Kuminga ile iki yıllık, toplam 48,5 milyon dolarlık yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya vardı.Oyuncunun menajeri Aaron Turner, gelişmeyi ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı.Taraflar arasında uzun süredir devam eden çıkmazı sonlandıran anlaşma, gelecek yaz yeniden müzakere edilmek üzere tasarlanmış bir takım opsiyonu da içeriyor.Kuminga, sınırlı serbest oyuncu statüsünde olmasına karşın aylardır Warriors ile anlaşmaya varamamıştı. Oyuncunun en az iki farklı takımla sign-and-trade seçeneğini görüştüğü de bildirildi.Charania'nın aktardığına göre, 22 yaşındaki oyuncuya Warriors tarafından üç yıl için 75 milyon dolarlık bir teklif yapılmış olsa da Kuminga, geleceği üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilmek için iki yıllık sözleşmeyi tercih etti. Her iki taraf da, oyuncunun 15 Ocak'tan itibaren takas edilebilir hale geleceğinin farkında.Kuminga, 2024-25 sezonunda çıktığı 47 maçta 15,3 sayı, 4,6 ribaund ve 2,2 asist ortalamaları yakaladı. Ancak sezonun önemli bir bölümünü ayak bileği sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Normal sezonda 20 dakikanın üzerinde süre alan Kuminga'nın play-off ilk turundaki süreleri ciddi şekilde düşse de, Stephen Curry'nin sakatlığıyla birlikte Batı Konferansı yarı finallerinde yeniden artış gösterdi.Warriors için oldukça hareketli geçen haftada Jonathan Kuminga ile yeni sözleşmenin yanı sıra, pivot Al Horford, guard Seth Curry transfer edildi ve guard Gary Payton II ile de yeniden sözleşme imzalandı.