Kulüplerden Ali Koç'a 'geçmiş olsun' mesajları

Süper Lig kulüpleri Samsunspor, Kasımpaşa ve 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe maçında saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.
Samsunspor: "Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını birlik, bütünlük ve sükunete davet ederiz."
Kasımpaşa: "Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maç içinde gerçekleşen üzüntü verici olay hepimizi derinden üzmüştür. Göztepe'nin değerli yöneticilerinin ve gerçek taraftarlarının da asla kabul edemeyeceği bu olay karşısında hiç kimse "bana ne" diyemez. Kasımpaşa Spor Kulübü olarak, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm spor camiasını sağduyuya davet ederiz."
Fatih Karagümrük: "17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Fenerbahçe müsabakasında yaşanan 'kabul edilemez' olaylardan dolayı derin üzüntü duyduk. Fenerbahçe Kulübü'ne ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
Samsunspor: "Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını birlik, bütünlük ve sükunete davet ederiz."
Kasımpaşa: "Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maç içinde gerçekleşen üzüntü verici olay hepimizi derinden üzmüştür. Göztepe'nin değerli yöneticilerinin ve gerçek taraftarlarının da asla kabul edemeyeceği bu olay karşısında hiç kimse "bana ne" diyemez. Kasımpaşa Spor Kulübü olarak, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm spor camiasını sağduyuya davet ederiz."
Fatih Karagümrük: "17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Fenerbahçe müsabakasında yaşanan 'kabul edilemez' olaylardan dolayı derin üzüntü duyduk. Fenerbahçe Kulübü'ne ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."