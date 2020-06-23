Kruse'den sonra Zajc da FIFA'da

Max Kruse, geçtiğimiz günlerde alacakları ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshemişti. Kruse'nin ardından Sloven orta saha Zajc'ın da FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

Haber; Sabah
Kruse'den sonra Zajc da FIFA'da
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23 Haziran 2020 12:31
Fenerbahçe'de Max Kruse şokunun yankıları devam ederken, bu kez de Zajc'ın benzer bir yol izlediği öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Alacakları ödenmediği için FIFA'ya başvuran ve ardından üç yıllık sözleşmesini feshederek Almanya'ya dönen Max Kruse'den sonra Miha Zajc'ın da FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

Geldiği günden bu yana kadroda düzenli olarak süre alamayan Sloven oyuncunun bu tavrı yönetimden tepki çekti. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Zajc'ın gönderilecek isimler arasında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.



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