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Koray Şener'in adı Yalova'da yaşayacak

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maç öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener'in adı Yalova'da bir parka verilecek.

Kaynak: DHA
Koray Şener'in adı Yalova'da yaşayacak
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05 Kasım 2018 12:18
Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in (20) adı Yalova'da bir parka verilecek.

Olayı televizyon ekranlarından duyduğunu belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Koray Şener'in adının yaşatılması gerektiğine inandığını belirtti.

Başkan Salman, en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp Koray Şener'in adını Yalova'da bir parka vereceklerini söyledi.

Parkın isminin 'Koray Şener Barış, Dostluk, Kardeşlik Parkı' olacağını belirten Başkan Salman, "Daha hayatının baharında sevdiği renklerin, armanın peşinde koşarken bu kardeşimiz Türkiye'nin en büyük derbisi olan Galatasaray-Fenerbahçe maçında hayatını kaybetti. Biz de birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde 'Koray Şener Barış, Dostluk, Kardeşlik Parkı' adının uygun olacağını düşündük. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u başsağlığı için aradığımda böyle bir girişimde bulunacağımızı da ilettim. Ali Bey de bu girişimimizden dolayı teşekkür etti. Bu konuda çalışmalarımıza başladık ve en kısa zaman diliminde parkımızın açılışını yapacağız" dedi.

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