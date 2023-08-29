Koray Günter'e 3 talip birden!

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Frosinone'nin Hellas Verona forması giyen Koray Günter ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com Yazarlar
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Koray Günter'e 3 talip birden!
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29 Ağustos 2023 16:53
Hellas Verona forması giyen Koray Günter için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 29 yaşındaki futbolcunun Verona'da teknik direktör Marco Baroni'nin planları arasında yer almadığı kaydedildi.

Deneyimli futbolcunun bu nedenle yeni bir kulüp aradığı ancak henüz geleceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Koray Günter'e şu anda Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Frosinone'nin ilgisinin olduğu öne sürüldü.

Hellas Verona'nın, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunma oyuncusundan para kazanmak istediği vurgulandı.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Koray Günter, Hellas Verona forması altında çıktığı 105 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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