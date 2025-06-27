Konyaspor'un Oğulcan için Kocaelispor'dan istediği bedel!

Yeni sezona Süper Lig hedefiyle hazırlanan Kocaelispor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekip, orta sahaya önemli bir takviye yapmak adına Konyaspor forması giyen tecrübeli ön libero Oğulcan Ülgün'ü gündemine aldı.Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda ön liberoya takviye yapmak isteyen yönetim, 27 yaşındaki Oğulcan Ülgün'ün transferi için resmi girişimlere hazırlanıyor.Kulis bilgilerine göre Konyaspor, başarılı futbolcusu için 500 bin Euro bonservis bedeli talep ediyor.Kocaelispor cephesinde ise Ülgün'e olan ilginin ciddi olduğu ve oyuncu için hazırlanan teklifin kısa süre içinde Konyaspor yönetimine iletileceği öğrenildi.Geride kalan sezonda Konyaspor formasıyla 37 resmi maça çıkan Oğulcan Ülgün, 2 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.Defansif meziyetleri, pas kalitesi ve oyun görüşüyle ön plana çıkan deneyimli futbolcu, Kocaelispor'un orta saha rotasyonuna tecrübe katması beklenen isimler arasında.Daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakan Ülgün'ün, Kocaelispor'un ilgisine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. [Hakimiyet]