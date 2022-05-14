Konyaspor, rekora 3 puan uzakta

Spor Toto Süper Lig'in 37.haftasında yarın sezonun son iç saha maçında ligde 7 maçtır galip gelemeyen Hatayspor ile karşılaşacak olan Konyaspor, rakibi karşısında galibiyetle ayrılması durumunda lig tarihinin en yüksek puanına ulaşmış olacak.



Yeşil-beyazlılar 2015-2016 Sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde 66 puanla lig tarihini en yüksek puan sayısına ulaşmıştı. Kocaman'ın ekibi o sezon 34 maçta 19 galibiyet 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligi 3. sırada bitirdi ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile kritik bir maça çıkacak olan yeşil-beyazlılar mücadeleyi kazandığı takdirde lig tarihininen yüksek puanına ulaşacak. Kartal, 34 maçta 66 puanlık rekoru 37 maçta 67 puana taşıyacak.



(KONYA POSTASI)





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