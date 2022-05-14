Konyaspor, rekora 3 puan uzakta

Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, kendine ait puan rekorunu kırmaya yalnızca 3 puan uzaklıkta.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Konyaspor, rekora 3 puan uzakta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2022 16:29
Spor Toto Süper Lig'in 37.haftasında yarın sezonun son iç saha maçında ligde 7 maçtır galip gelemeyen Hatayspor ile karşılaşacak olan Konyaspor, rakibi karşısında galibiyetle ayrılması durumunda lig tarihinin en yüksek puanına ulaşmış olacak.

Yeşil-beyazlılar 2015-2016 Sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde 66 puanla lig tarihini en yüksek puan sayısına ulaşmıştı. Kocaman'ın ekibi o sezon 34 maçta 19 galibiyet 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligi 3. sırada bitirdi ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile kritik bir maça çıkacak olan yeşil-beyazlılar mücadeleyi kazandığı takdirde lig tarihininen yüksek puanına ulaşacak. Kartal, 34 maçta 66 puanlık rekoru 37 maçta 67 puana taşıyacak.

(KONYA POSTASI)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ