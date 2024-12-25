Konyaspor'dan Olağanüstü Genel Kurul kararı

"BİLGİLENDİRME



Yönetim kurulumuz, bu akşam yapmış olduğu toplantıda Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır.



Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.