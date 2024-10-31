Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdıktan sonra Recep Uçar'la 2 yıllık anlaştı.



Bugün sözleşmeyi imzalayan Uçar, "Birinci amacımız elbette ki bu camiaya gönül vermiş Konyaspor taraftarının yüzünü güldürmek olacak. Onların neleri hedeflediğini ve arzu ettiğini ben biliyorum. Bunun içinde ekibimle beraber bugünden itibaren 24 saat çalışarak o insanları mutlu etmek için uğraşacağız." dedi.



Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olduktan sonra pazartesi günü toplantı yapan Konyaspor yönetimi, Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı almasının ardından takımın başına Recep Uçar'ı getirdi. Uçar ile 2 yıllığına anlaşan Konyaspor yönetimi, tecrübeli teknik adam için imza töreni düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılan imza törenine, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, İkinci Başkan Adem Bulut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



ÖMER KORKMAZ: "YENİ BİR SAYFA AÇARAK, BU YOLDA DAHA GÜÇLÜ İLERLEYECEĞİZ"



İmza töreninde konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Önceki dönem teknik direktörümüz Ali Çamdalı'ya emeklerinden, katkılarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Recep Uçar hocamıza 'Hoş geldiniz' ve 'Hayırlı olsun' diyorum. Hocamız bugünden itibaren artık bizimle beraber ve ailemizin bir parçası oldu. Güçlü Konyaspor hedefleriyle ve hayalleriyle çıktığımız bu yolda, yeni bir sayfa açarak bu yolda daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz. Hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum" diye konuştu.



RECEP UÇAR: "İLK HEDEF, TARAFTARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK"



Mutluluğunu dile getiren Recep Uçar ise, "Benim adıma yeni bir macera ve yeni bir birliktelik olacak. Umarım bu birliktelik her iki taraf adına hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz adına başarılar getirsin. En başta burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu söyleyeyim. Nasıl bir camiada olduğumun ve nasıl bir camiada çalışacağımın farkındayım. Birinci amacımız elbette ki bu camiaya gönül vermiş Konyaspor taraftarının yüzünü güldürmek olacak. Onların neleri hedeflediğini ve arzu ettiğini ben biliyorum. Bunun içinde ekibimle beraber bugünden itibaren 24 saat çalışarak o insanları mutlu etmek için uğraşacağız. Umarım bunu başarırız" şeklinde konuştu.



RECEP UÇAR'IN SÜPER LİG KARİYERİ



49 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerine Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor da başladı.



2019'da Abdullah Avcı ile birlikte Beşiktaş'a geçen Recep Uçar, Avcı'nın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe geçti.



Ümraniyespor'u Süper Lig'e çıkaran Recep Uçar, 97 maçta 1.53 puan ortalaması yakaladı. Eylül 2023 - Ocak 2024 tarihleri arasında Kayserispor'un teknik direktörü olan 49 yaşındaki isim, 21 maçta 1.38 puan ortalaması tutturdu.



