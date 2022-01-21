Konyaspor, Amilton'u resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva'yı kadrosuna kattı.



Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetim kurulu üyesi Osman Öztürk ile yeni transfer Amilton katıldı.



Amilton, 1,5 yıllık sözleşmeyle yeşil-beyazlılarda 93 numaralı formayı terletecek.



Öte yandan, Konyaspor Akademisi'nde yetişen genç kaleciler Mehmet Erdoğan ve Deniz Ertaş ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.





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