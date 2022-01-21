Konyaspor, Amilton'u resmen açıkladı!

Süper Lig takımı Konyaspor, Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'u kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor, Amilton'u resmen açıkladı!
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21 Ocak 2022 15:41
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetim kurulu üyesi Osman Öztürk ile yeni transfer Amilton katıldı.

Amilton, 1,5 yıllık sözleşmeyle yeşil-beyazlılarda 93 numaralı formayı terletecek.

Öte yandan, Konyaspor Akademisi'nde yetişen genç kaleciler Mehmet Erdoğan ve Deniz Ertaş ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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