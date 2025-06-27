Konyaspor'a transferde Dinamo Kiev rakip!

Konyaspor'un Salifou Soumah için sunduğu 800.000 Euro'luk resmi teklif, Zira FK tarafından yeterli bulunmayarak geri çevrildi.



Azerbaycan ekibinin, oyuncunun potansiyelini daha yüksek bir bedelle değerlendireceği ifade edildi.



Öte yandan Ukrayna'dan flaş bir gelişme yaşandı. Ülkenin köklü kulüplerinden Dinamo Kiev, genç yıldızla ciddi şekilde ilgilenirken Zira FK'nın taleplerini karşılamaya hazır olduğu belirtildi.



Ukrayna basınında çıkan haberlere göre transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Dinamo Kiev taraftarları da bu potansiyel transfer için sosyal medyada büyük heyecan yaşarken, kulüp cephesinde de olumlu sinyaller var. [Hakimiyet]



