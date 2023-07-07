Konyaspor'a, Muhammet Demir'den kötü haber

Konyaspor'da Muhammet Demir ameliyat edildi. Futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'a, Muhammet Demir'den kötü haber
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07 Temmuz 2023 13:10
Son güncelleme 07 Temmuz 2023 13:11
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da Muhammet Demir'in ameliyat edildiği bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun 6 sahalardan uzak kalacağı kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammet Demir'in sol diz ön çapraz bağ kısmi yaralanması ve iç menisküs arka boynuzunda yırtık sebebiyle, yapılan konservatif tedavi uygulamalarıyla istenilen klinik ve performans durumuna ulaşamaması nedeniyle, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisektomi yapılmasına karar verilmiş, başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık altı ay sonra sahalara dönmesi beklenmektedir."

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